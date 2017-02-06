Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.31

EUR 63.81

6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в Республиканскую детскую клиническую больницу можно записаться с помощью мобильного приложения

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в Республиканскую детскую клиническую больницу можно записаться с помощью мобильного приложения Фото: Depositphotos.com

В Башкирии в Республиканскую детскую клиническую больницу можно записаться с помощью мобильного приложения Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в Республиканскую детскую клиническую больницу можно записаться с помощью мобильного приложения. Специальное мобильное приложение разработано в лечебном учреждении, им могут воспользоваться обладатели смартфонов на базе Android и iOS.

Пользоваться приложением просто. После его установки необходимо создать профиль, в котором указываются данные пациента. При создании профиля необходим действующий полис OMC. Благодаря этому приложению также можно записаться на госпитализацию в РДКБ, на консультацию к специалистам, направить свои предложения по улучшению качества и доступности медицинской помощи, просматривать информацию и новости об учреждении, пояснили в пресс-службе Минздрава РБ.

Теги: здравоохранение,РДКБ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть