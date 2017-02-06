В Башкирии в Республиканскую детскую клиническую больницу можно записаться с помощью мобильного приложения Фото: Depositphotos.com В Башкирии в Республиканскую детскую клиническую больницу можно записаться с помощью мобильного приложения Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в Республиканскую детскую клиническую больницу можно записаться с помощью мобильного приложения. Специальное мобильное приложение разработано в лечебном учреждении, им могут воспользоваться обладатели смартфонов на базе Android и iOS.

Пользоваться приложением просто. После его установки необходимо создать профиль, в котором указываются данные пациента. При создании профиля необходим действующий полис OMC. Благодаря этому приложению также можно записаться на госпитализацию в РДКБ, на консультацию к специалистам, направить свои предложения по улучшению качества и доступности медицинской помощи, просматривать информацию и новости об учреждении, пояснили в пресс-службе Минздрава РБ.