В Башкирии на заводе крановщик причинил травму коллеге
УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В республике расследуют несчастный случай на производстве, произошедший 22 ноября 2016 года на Мелеузовском заводе железобетонных конструкций. Отделочница на складе готовой продукции устраняла дефекты дорожных плит. В это же время машинист крана привел технику в движение по рельсам. Работницу зажало между краном и штабелем плит. Женщина получила тяжкий вред здоровью. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение охраны труда». Следствие установит причины произошедшего и виновных, сообщили в СКР по республике.