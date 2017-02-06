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6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии на заводе крановщик причинил травму коллеге

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике расследуют несчастный случай на производстве, произошедший 22 ноября 2016 года на Мелеузовском заводе железобетонных конструкций. Отделочница на складе готовой продукции устраняла дефекты дорожных плит. В это же время машинист крана привел технику в движение по рельсам. Работницу зажало между краном и штабелем плит. Женщина получила тяжкий вред здоровью. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение охраны труда». Следствие установит причины произошедшего и виновных, сообщили в СКР по республике.

Теги: ЧП на производстве,СКР
 
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