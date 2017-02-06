Квартет уфимских хоккеисток - чемпионы Всемирной зимней Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru
Квартет уфимских хоккеисток - чемпионы Всемирной зимней Универсиады-2017
Квартет уфимских хоккеисток - чемпионы Всемирной зимней Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru
УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Алматы состоялся финальный поединок женского хоккейного турнира на Всемирной зимней Универсиаде-2017. Россия встречалась с Канадой.
Россиянки и тут одержали победу с крупным счетом — 4:1. Дублем в составе сборной России отметилась Ольга Сосина из уфимской «Агидели».
Также чемпионками в составе россиянок стали одноклубницы Сосиной — Элина Митрофанова, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.