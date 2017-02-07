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В Башкирии разрабатывается Концепция развития детского туризма

ОБЩЕСТВО

В Башкирии разрабатывается Концепция развития детского туризма Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии разрабатывается Концепция развития детского туризма Фото: Гульфия Акулова

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане разрабатывается Концепция развития детского туризма на период до 2020 года. Проект соответствующего документа был рассмотрен накануне на заседании Правительства республики. В течение трех лет планируется увеличить долю школьников, охваченных туристскими услугами, с 50 процентов в 2016 году до 70 процентов в 2020 году. При этом, как отметила министр образования РБ Гульназ Шафикова, ожидается рост числа детей, вовлеченных в различные формы туристско-краеведческой деятельности, с 35 процентов в 2016 году до 55 процентов в 2020 году. Соответственно, с 40 до 100 увеличится количество разработанных туристских и экскурсионных маршрутов для учащихся, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Теги: детский туризм,правительство рб
 
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