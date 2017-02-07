Школьники Башкирии могут задать вопрос Владимиру Путину в детском еженедельнике «Классный журнал»

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Детское еженедельное издание «Классный журнал» во второй раз проводит федеральную акцию «Мой вопрос Президенту!». Итогом первой акции стали ответы Владимира Путина на пять вопросов от маленьких читателей во время «Прямой линии» 14 апреля 2016 года.

Все пять вопросов и пять ответов были яркими и запоминающимися. Вопросы от 11-летней Анжелы из поселка Бурёнка Чайковского района Пермского края про золотую рыбку и от 9-летней Анастасии из Санкт-Петербурга про нелюбимую кашу стали популярными в сети. 8-летний вундеркинд из Ярославской области Илья Раевский после своего вопроса смог отправиться в «Артек», побывать в Сколково, принять участие в научных конференциях и различных ТВ-проектах. А после ответа Владимира Путина на вопрос 9-летней Елизаветы из деревни Верхняя Иреть Черемховского района Иркутской области о выборе между ЕГЭ и устным экзаменом в прессе появилась информация о возможных изменениях в этой сфере.

Как сообщили в издании, в прошлом году в редакцию поступило более 11 тысяч индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными были Северо-Западный Федеральный округ, Московская, Саратовская, Иркутская, Свердловская области, Пермский край, Москва, Дагестан, Республика Крым.

«В этом году акция стартовала в четвертом номере «Классного журнала». Первые вопросы уже начали поступать в редакцию, и мы рассчитываем на активное подключение к акции всех регионов. Мы ждем интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети», — сообщили в редакции еженедельника.

Свои вопросы может задать любой ребенок от шести до 14 лет, проживающий на территории РФ. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в Администрацию Президента РФ.