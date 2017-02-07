В Уфе под колеса «Лексуса» попала 14-летняя девочка Фото: Олег Яровиков В Уфе под колеса «Лексуса» попала 14-летняя девочка Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе под колеса «Лексуса» попала 14-летняя девочка. Наезд на школьницу произошел накануне утром. 43-летний водитель за рулем «Лексус LX470», следуя по улице Менделеева, сбил пешехода на нерегулируемом переходе. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу. Ей оказана медицинская помощь.

По информации городской Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах столицы произошло 206 аварий, в восьми ДТП пострадали 10 человек, из них четверо несовершеннолетних.

Еще в одной аварии с участием «Дэу Нексии» и «Лады Гранты», произошедшей в Кировском районе, получили травмы и были госпитализированы 18-летняя и 16-летняя пассажиры второй машины. На улице Р. Зорге 25-летняя женщина-водитель, лишенная прав, на «Шевроле Круз» на «зебре» сбила двух пешеходов. 12-летнюю девочку увезли в больницу и оказали медпомощь, 77-летняя женщина госпитализирована с переломом. На улице Башкавдивизии 27-летний водитель, управляя «Дэу Нексией», сбил 12-летнюю девочку. В результате ДТП она с различными травмами была доставлена в больницу.