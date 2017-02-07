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Лучший оздоровительно-образовательный лагерь Башкирии находится в Туймазинском районе

ОБЩЕСТВО

Лучший оздоровительно-образовательный лагерь Башкирии находится в Туймазинском районе

Фото: администрация Туймазинского района

Лучший оздоровительно-образовательный лагерь Башкирии находится в Туймазинском районе

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Лучший оздоровительно-образовательный лагерь Башкортостана находится в Туймазинском районе на берегу живописного озера Кандрыкуль. Министерство образования РБ подвело итоги республиканского межведомственного конкурса «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей Башкортостана», который проводился с июня по сентябрь 2016 года. На суд жюри были представлены 132 материала. За достигнутые успехи в сфере детского отдыха и оздоровления за последние три года детскому оздоровительно-образовательному лагерю «Кандрыкуль» Туймазинского района присвоено звание «Организация-мастер». «Кандрыкуль» — это круглогодичный лагерь, в котором успешно работают семь профильных смен, в том числе «Школа КВН», «Город мастеров» (декоративно-прикладное творчество), «Своё ТВ» (журналистская смена), «Клуб путешественников» (туристическая смена), сообщили в администрации района.

Теги: детский отдых,Кандрыкуль,оздоровительно-образовательный лагерь
 
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