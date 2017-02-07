В Башкирии при столкновении с тягачом погиб водитель ВАЗ-21099 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии при столкновении с тягачом погиб водитель ВАЗ-21099 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане при столкновении с тягачом погиб водитель ВАЗ-21099. ДТП произошло на 73 км автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда в Татышлинском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Около полуночи 36-летний житель Стерлитамакского района за рулем тягача «Вольво», предположительно, в условиях метели, выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего местного жителя. Молодой водитель от полученных травм скончался на месте. Его 17-летняя пассажирка с тяжелыми травмами доставлена в хирургическое отделение больницы.