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В Башкирии при столкновении с тягачом погиб водитель ВАЗ-21099

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии при столкновении с тягачом погиб водитель ВАЗ-21099 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии при столкновении с тягачом погиб водитель ВАЗ-21099 Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане при столкновении с тягачом погиб водитель ВАЗ-21099. ДТП произошло на 73 км автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда в Татышлинском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Около полуночи 36-летний житель Стерлитамакского района за рулем тягача «Вольво», предположительно, в условиях метели, выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего местного жителя. Молодой водитель от полученных травм скончался на месте. Его 17-летняя пассажирка с тяжелыми травмами доставлена в хирургическое отделение больницы.

Теги: ДТП
 
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