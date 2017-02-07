В Башкирии этой весной отнесутся к половодью с особым вниманием Фото: Олег Яровиков В Башкирии этой весной отнесутся к половодью с особым вниманием Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России начало подготовку в весеннему паводку. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС прошло селекторное совещание, где обсуждалось создание группировки спасателей, которым предстоит бороться с разливом рек, сообщают «Известия».

В центре «Антистихия» МЧС России был подготовлен предварительный прогноз прохождения весеннего половодья в 2017 году. Неблагоприятное развитие обстановки прогнозируется на территории 20 субъектов Федерации. В Сибирском федеральном округе спасатели должны быть готовы к любым неожиданностям в шести регионах — в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай. В Приволжском федеральном округе к половодью отнесутся с особым вниманием в 11 субъектах — в республиках Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, а также в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. На Урале сюрпризов от вешних вод ждут в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

Сейчас работы по подготовке к весеннему половодью идут полным ходом. Спасатели запасли более 200 тонн взрывчатки. В ходе паводка взрывные работы планируется провести на 232 участках рек — в местах, где ожидаются ледяные заторы. В период паводка будут активно использоваться системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций. Будет осуществляться оперативный контроль более шести тысяч опасных районов, планируется сделать свыше шести тысяч снимков из космоса.