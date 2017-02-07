В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом Фото: Андрей Старостин В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе таксист заступился за избиваемую девушку и получил несколько ударов ножом. В полицию вечером 5 февраля из больницы поступило сообщение о госпитализации мужчины с колото-резаными ранениями. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего уфимца. Он подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, в этот день горожанка приехала на такси к знакомой, чтобы забрать остаток долга в три тысячи рублей за проданные туфли. У подъезда ее встретил 22-летний сожитель должницы и ударил. Таксист вышел из автомобиля и заступился за девушку. Парень с ножом набросился на водителя и несколько раз ударил его. Разъяренный молодой человек погнался за девушкой. Ей удалось спрятаться в стоявшем недалеко автомобиле незнакомых людей. Оперативно прибывшие полицейские остановили злоумышленника. 31-летнего потерпевшего «скорая» увезла в больницу.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.