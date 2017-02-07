Аскар Абдразаков мечтает исполнить и записать башкирские народные песни Фото: Олег Яровиков Аскар Абдразаков мечтает исполнить и записать башкирские народные песни Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Знаменитый оперный бас, солист Мариинского театра, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков мечтает в будущем исполнить и записать башкирские народные песни. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«Меня много раз просили их исполнить и записать, но для этого нужно время. С мелодикой национальных песен нужно вырасти. Чтобы поймать мелизмы, которые есть в башкирских песнях, необходим скрупулезный труд, а значит, опять же время. Но когда-нибудь я обязательно исполню и запишу их», — отметил Аскар Абдразаков.

Также в интервью певец рассказал о своих корнях, семье — отце, известном башкирском режиссере Амире Абдразакове, родном брате Ильдаре, педагоге — профессоре УГИИ Миляуше Муртазиной. Своим молодым коллегам певец советует всесторонне развиваться.

«Нельзя останавливаться — творческий человек должен быть всегда в движении. Надо пользоваться возможностью участвовать в международных конкурсах, выезжать, показываться. И никогда нельзя ограничиваться только своей профессией. Нужно быть развитым всесторонне: читать книги, ходить в музеи, на лекции. Чтобы хорошо и красиво петь, нужно нести мысль, а она из воздуха не берется. Все эти впечатления образуют тебя, и такие преобразования зрители улавливают интуитивно. Человек выходит на сцену, начинает петь — и его интересно или неинтересно слушать. Голос выдает очень многое», — считает Аскар Абдразаков.