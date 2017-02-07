Сохранение семьи должно стать главным критерием работы служб опеки - Лилия Гумерова Фото: Олег Яровиков Сохранение семьи должно стать главным критерием работы служб опеки - Лилия Гумерова Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Башкортостана Лилия Гумерова приняла участие в рабочем совещании по вопросам проведения в стране мониторинга изъятия несовершеннолетних из семьи. Совещание провела Уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, в его работе приняли участие парламентарии, представители Минобрнауки России и общественных организаций в сфере защиты прав детей.

Сенатор Лилия Гумерова обратила внимание на высокую важность и актуальность вынесенного на обсуждение вопроса. «Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семей. Сегодня в регионах при уполномоченных по правам ребенка создаются рабочие группы по вопросам анализа практики изъятия несовершеннолетних детей из семей. И главная задача в этом деле — правильно выстроить порядок реагирования органов опеки на случаи, когда ребенку в семье грозит опасность», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова отметила, что о проблемах, которые возникают в связи с изъятием детей из семьи, говорят уже давно. Согласно статистике, ежегодно около 94 процентов изъятия детей из семьи, 90 процентов лишений родительских прав и 80 процентов ограничений в родительских правах производятся по усмотрению в первую очередь органов опеки и попечительства и зависят от того, как они толкуют законодательные термины. В материалах практики фиксируется множество случаев необоснованного изъятия детей из семьи. «Много случаев, когда семью ставили на учет по признаку многодетности, или в связи с тем, что она являлась неполной», — сказала сенатор.

Законодатель отмечает, что прежде всего необходимо создать четкие критерии и порядок, по которым следовало было бы ориентироваться, когда можно забрать ребенка из семьи, а когда нет. Кроме того, необходимо усовершенствовать ряд нормативных правовых актов, касающихся проведения независимого медицинского освидетельствования детей, передаваемых на воспитание в семью, сроков для обращения с иском о лишении (ограничении) родительских прав родителей, а также установления обязанности граждан, желающих принять детей на воспитание, по прохождению подготовки и психологического обследования.

Вместе с тем сенатор полагает необходимым вести работу в этом направлении так, чтобы прежде всего сохранить кровную семью. «По-настоящему счастливым ребенок может быть только в семье. И сегодня необходимо совершенствовать правовые инструменты таким образом, чтобы, с одной стороны, спасать детей, находящихся в серьезной опасности, исходящей даже от родителей, а с другой — необходимо обновлять правовые механизмы регулирования конфликтной ситуации в целях гармонизации семьи, которая является главной ценностью гражданского сообщества».

Парламентарий считает, что нужно помогать семье, способствовать ее восстановлению, проводить профилактические беседы и давать разъяснения правовых последствий ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, оказывать содействие по устройству несовершеннолетних в дошкольные образовательные учреждения и школы, оказывать социально-педагогическую, психологическую и юридическую помощь несовершеннолетним и их законным представителям, привлекать к данной работе волонтеров, общественные организации, и, самое главное, наладить четкое межведомственное взаимодействие служб системы профилактики по предупреждению семейного неблагополучия.