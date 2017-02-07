Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.71 ↓

EUR 63.15 ↑

7 февраля Вторник

Уфа   °

В Башкирии похолодает до -29 градусов - МЧС

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане похолодает до -29 градусов. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что завтра, 8 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. По юго-востоку республики прогнозируются снег, метель, на дорогах снежных заносы. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем по юго-востоку порывы будут достигать до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -18,-23 градуса, при прояснениях до -29, днем -13,-18, местами до -22. В МЧС предупредили об ухудшении видимости на отдельных участках трасс от 500 до 1000 метров.

«Прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна. Возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей», — отметили в ведомстве.

Теги: МЧС,предупреждение,погода
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть