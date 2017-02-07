В Башкирии сельский фельдшер игнорировала тяжелобольных детей Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии сельский фельдшер игнорировала тяжелобольных детей Фото: Книжная палата РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Нуримановском районе Башкирии тяжелобольные дети два месяца лежали дома в ожидании медицинской помощи. О бездушном сельском фельдшере и мерах воздействия на медработника рассказывает газета «Луч большевизма» в марте 1951 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Фельдшерский пункт в деревне Гулюково работает из рук вон плохо, — написали в газету сельчане, — участковый фельдшер Марьям Шарипова обход своего куста не делает». Издание выяснило, что здесь больные месяцами лежат дома в ожидании медицинской помощи. В частности, в деревне Мало-Бирючево один ребенок два месяца пролежал с сильным ожогом, а другой — с осложнением воспаления легких. За это время фельдшер посетила их всего один раз, по вызову, а в дальнейшем совершенно не интересовалась состоянием здоровья тяжелобольных детей, отмечается в публикации.

Такое отношение медработника к больным вызвало возмущение у местного населения. На общем собрании деревенские жители потребовали принять строгие меры к фельдшеру и улучшить медицинское обслуживание на селе.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.