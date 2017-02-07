ФК «Уфа» обыграл на кипрском сборе «Урал» Фото: Дмитрий Слезин
ФК «Уфа» обыграл на кипрском сборе «Урал»
ФК «Уфа» обыграл на кипрском сборе «Урал» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В завершение второго учебно-тренировочного сбора на Кипре ФК «Уфа» сыграл товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом».
В начале второго тайма единственный гол в поединке забил Слай, принеся победу уфимцам — 1:0.
Третий учебно-тренировочный сбор «Уфы» пройдет в Испании с 11 по 23 февраля.