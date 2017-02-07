Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.71 ↓

EUR 63.15 ↑

7 февраля Вторник

Уфа   °

ФК «Уфа» обыграл на кипрском сборе «Урал»

СПОРТ

ФК «Уфа» обыграл на кипрском сборе «Урал» Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» обыграл на кипрском сборе «Урал» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В завершение второго учебно-тренировочного сбора на Кипре ФК «Уфа» сыграл товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом».

В начале второго тайма единственный гол в поединке забил Слай, принеся победу уфимцам — 1:0.

Третий учебно-тренировочный сбор «Уфы» пройдет в Испании с 11 по 23 февраля.

Теги: футбол,РФПЛ,межсезонье
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть