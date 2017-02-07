В Уфе театралы готовятся к чемпионату по мини-футболу и «Веселой кулисе»

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе прошло первое в 2017 году заседание Молодежного Совета при Союзе театральных деятелей республики. Члены совета подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на нынешний.

20 февраля в спорткомплексе БашГУ пройдут соревнования по мини-футболу. В этом году чемпионат пройдет во второй раз. Если в прошлый раз приняли участие только уфимские театры, в этом году заявки поступили от представителей всех республиканских театров. Каждый театр приезжает со своими болельщиками, которые поддерживают любимых актеров, отметил заместитель председателя СТД РБ Хурматулла Утяшев.

27 марта запланировано еще одно традиционное событие — знаменитый театральный капустник «Веселая кулиса». В мероприятии, посвященном Всемирному дню театра, можно будет увидеть актеров всех театров. Летом снова состоится Республиканский театральный сабантуй. В ноябре ожидается Республиканский пластический конкурс актеров драматических театров РБ «Мастерство языком танца» и конкурс уфимских знатоков театрального искусства РБ «Что? Где? Когда?».

Планируются постановки экспериментальных спектаклей, спектакли малых форм, также проведение мастер-классов и лабораторий, сообщил собеседник.

Молодежный Совет при СТД был организован год назад. В него вошли активные молодые представители республиканских театров. Это актеры Башдрамтеатра — Ильсур Казакбаев, Фанис Рахметов, Русского драмтеатра — Айгуль Шакирова, Александр Леушкин, Национального молодежного театра — Шагит Хамматов, Кукольного театра — Илюза Мухитова, Татарского театра «Нур» — Рида Фахрисламова, Ляйсан Ибрагимова.