Жителям Уфы предложили дать названия новым улицам Фото: Администрация г. Уфы Жителям Уфы предложили дать названия новым улицам Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимцам предложили принять участие в историческом событии — присвоении названий новым улицам. Речь идет об улицах в поселке Цветы Башкирии, а также в районе Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева.

Предложения принимаются по телефону отдела по связям с общественностью администрации Кировского района: (347) 279-90-09 или в социальной сети «ВКонтакте».