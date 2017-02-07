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7 февраля Вторник

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Жителям Уфы предложили дать названия новым улицам

ОБЩЕСТВО

Жителям Уфы предложили дать названия новым улицам Фото: Администрация г. Уфы

Жителям Уфы предложили дать названия новым улицам Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимцам предложили принять участие в историческом событии — присвоении названий новым улицам. Речь идет об улицах в поселке Цветы Башкирии, а также в районе Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева.

Предложения принимаются по телефону отдела по связям с общественностью администрации Кировского района: (347) 279-90-09 или в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: названия улиц
 
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