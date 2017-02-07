Мама Эрика Восканяна попросила жителей Башкирии помочь в реабилитации ее сына

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

11-летний Эрик Восканян из Башкортостана, который в августе 2015 года во время игры на кукурузном поле лишился обеих ног, учится ходить на протезах. Как сообщал «Башинформ», мальчику помогли зрители Первого канала. Благодаря собранным средствам 20 сентября прошлого года Эрик со своими родителями вылетел в немецкий город Вальденбух, в Центр протезирования и реабилитации.

«Мы пробыли в Германии три месяца, вернулись буквально перед Новым годом. Это был долгий путь, сначала 20 дней Эрик ходил на тренировочных протезах, привыкал. Несмотря на то, что раны зажили, у него в этих местах очень много швов, поэтому и тогда и сейчас пока еще есть кровоподтеки, синяки, которые остаются после передвижения на искусственных конечностях. Но Эрик нас всех поражает — он практически ни разу не пожаловался и не сказал, что ему больно или он устал. А все потому, что безумно хочет начать играть в футбол, забивать голы, жить полноценной жизнью», — рассказала агентству «Башинформ» мама мальчика Тагуи Восканян.

На сегодняшний день 11-летний школьник находится на домашнем обучении, преодолевать большие расстояния, подниматься и спускаться по лестнице он пока не может.

По словам мамы Эрика, чтобы ходить на протезах хорошо, ему нужна очень серьезная физическая подготовка, тренажеры, которых в их небольшом селе Нордовка нет.

Родители Эрика надеются на помощь неравнодушных людей, спонсоров, возможно, кто-то сможет помочь их ребенку.

Еще одно беспокойство родителей вызывает и то, что мальчик растет, соответственно со временем придется менять и протезы, стоимость которых более 10,5 миллионов рублей.

«Каждые два года нужно будет менять определенные механизмы, их цена 20 тысяч евро, гарантия протезов шесть лет, — говорит Тагуи. – Но мы не отчаиваемся, мир не без добрых людей».

«Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые приняли участие в судьбе нашего ребенка. Оказывая помощь, вы делитесь не просто материальными ценностями, а дарите радость, веру и надежду. Пусть всегда в вашем доме будет счастье, здоровье и благополучие!» — написали на сайте «Русфонда» родители Эрика.