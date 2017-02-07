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7 февраля Вторник

Уфа   °

Школьников Башкирии приглашают принять участие в фестивале «Компьютерная страна»

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Школьников Башкирии приглашают принять участие в XXI Межрегиональном открытом очно-дистанционном фестивале «Компьютерная страна-2017», который пройдет с февраля по март текущего года.

Цель фестиваля — развитие личности школьника, выявление и поощрение познавательной одаренности, реализация творческого потенциала учащихся на основе информационных технологий. Кроме того, фестиваль призван расширить интерактивное информационно-коммуникационное образовательное пространство и распространить опыт педагогических инноваций в сфере ИКТ.

«Компьютерная страна» проводится в два тура: I тур – дистанционный, проводится с 9 по 28 февраля, II тур – очный состоится 28-29 марта в Самаре. Для участия в дистанционном этапе необходимо подать заявку на сайте фестиваля и подготовить «творческий взнос» — авторский электронный продукт, демонстрирующий владение информационными технологиями по направлению избранного компьютерного клуба.

К участию в фестивале приглашаются ученики 4-11 классов общеобразовательных учреждений. В очном туре принимают участие финалисты дистанционного тура. Подробнее об условиях проведения, порядке оформления заявок, критериях оценки работ и подведении итогов фестиваля можно узнать из положения, опубликованного на сайте управления образования Уфы.

Теги: образование,фестивали,«Компьютерная страна-2017»
 
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