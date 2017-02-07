УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе отметят День Российских студенческих отрядов. По традиции 16 февраля пройдет квест «PRO_RSO». Программа мероприятия включает в себя прохождение испытаний (станций) регламентом в 5-7 минут. Награждение победителей и оглашение результатов состоится 17 февраля во время проведения торжественного собрания, посвященного знаменательной дате.

Стартовой точкой праздника станет проведение праздничного флешмоба, который будет проходить на площади Конгресс-холла с 11.00. В конференц-зале Башкирского аграрного университета состоится круглый стол с ветеранами движения студенческих отрядов в РБ. В его рамках планируется подписание положения о Совете ветеранов. Там же запланировано проведение ярмарки вакансий «Даешь молодежь» для студентов вузов и ссузов республики, а также фотовыставка «Труд крут». Заключительным этапом Дня РСО в республике станет торжественное собрание, посвященное государственному празднику, в актовом зале БГАУ.

Подробнее — в официальной группе Башкортостанского регионального отделения РСО.

День Российских студенческих отрядов утвержден указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным в 2015 году. Хотя праздник возник сравнительно недавно, движение студенческих отрядов зародилось еще в прошлом столетии. Первый студенческий отряд появился еще в 1959 году. Студенты МГУ им. М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину. Родители многих современных участников студенческих отрядов также носили бойцовки и выезжали летом на рабочую целину. Теперь они стали ветеранами движения, которые также примут участие в праздновании Дня РСО.