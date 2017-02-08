Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 9 февраля Фото: Олег Яровиков
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 9 февраля
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 9 февраля Фото: Олег Яровиков
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий на 9 февраля.
В Кировском районе работы состоятся по следующим адресам:
ул. Г.Горбатова, 7/4; ул. Свердлова, 69; ул. Менделеева, 11, 11/1; ул. Достоевского, 106; ул.Рабкоров, 14; ул. Авроры, 5/7; ул. С.Перовской, 13а, 13б.
В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить завтра по адресам:
ул. М.Жукова, 4/4; ул. Ю.Гагарина, 1/2, 30, 32, 46, 46/1, 46/4; ул. Б.Бикбая, 37, 40, 41; ул. М.Рыльского, 21/3; ул. Ак.Королева, 10; ул. Парковая, 2, 2/1, 2/2; ул. 50 лет СССР, 13, 15; проспект Октября, 55, 82, 112/2, 112/3, 144, 144/1; ул. Лесотехникума, 24, 26; ул. Российская, 86, 86/1; ул. Менделеева, 203.
В Демском районе уборка снега во дворах запланирована на ул. Таллинская, 21, 21а, 21б; ул. Правды, 10, 12; ул. М. Джалиля, 64; ул. Левитана, 38.
В Советском районе аналогичные работы проведут на проспекте Октября, 52/1, 27/2; ул. Революционная, 84, 97; ул. К.Маркса, 65/2; ул. Айская, 81/1; ул. Бессонова, 28/1; ул. Менделеева, 141, 145/1; ул. Р.Зорге, 30/1; С. Агиша , 22/1; ул. Х. Давлетшиной, 17, 19.
В Ленинском районе комплексная очистка дворов от снега с применением спецтехники состоится по следующим адресам: ул. Аксакова, 60; ул. Цюрупы, 91; ул. Ахметова, 322/2; ул. Пушкина, 35, 35/1; ул. Султанова, 2.
В Калининском районе очистка дворов будет вестись 9 февраля на ул. Коммунаров, 6, 8; ул. 40 лет Октября, 16, 18; ул. С.Вострецова, 7, 9; ул. Черниковская, 89/1, 89/2; ул. Гвардейская, 62; ул. С.Богородская, 39; ул. Транспортная, 26/6; ул. Мушникова, 2/1; ул. Победы, 9, 9/1, 9/2.
В Орджоникидзевском районе уборка дворов состоится завтра на ул. Конституции, 7; ул. Борисоглебская, 18; ул. Л. Толстого, 1; ул. Кольцевая, 84, 201/1; ул. Блюхера, 3/10; ул. Российская, 7; ул. Свободы, 47/1; ул. Ш. Руставели, 28/1; проспект Октября, 123; ул. Комарова, 12.