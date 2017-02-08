В Уфе состоялась премьера проекта «Легенда о Саошианте» по мотивам эпоса «Урал батыр» Фото: Рустем Гайсин















В Уфе состоялась премьера проекта «Легенда о Саошианте» по мотивам эпоса «Урал батыр» Фото: Рустем Гайсин

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне в в музыкальном клубе «MusicHall27» состоялся показ трех частей проекта «Легенда о Саошианте», созданного по мотивам башкирского народного эпоса «Урал батыр». Третья часть была впервые представлена публике в исполнении мастерской «МеЖдуТанцем».

Проект «Легенда о Саошианте» создан в технике синтеза современной хореографии (contemporary dance), пост-авангардной музыки, живописи и видеоарта. Композитор, автор сюжета – Азамат Хасаншин, хореограф-постановщик, режиссер – Ольга Даукаева, видео-арт – визуальная композиция выполнена Александром Соболевым по мотивам картин Василя Ханнанова. Солисты — Адэлина Алчинова, Оксана Габсалямова, Алина Мустаева, Рустам Имамов, Тимур Шарипов. Запись музыки была осуществлена Национальным симфоническим оркестром под управлением дирижера Рустэма Сулейманова.

После просмотра создатели спектакля поделились с публикой своими мыслями о проекте, зрители также приняли участие в обсуждении.

«Радует, что с каждым разом интерес к проекту возрастает. Это говорит о том, что наша творческая группа действительно смогла затронуть важные моменты древнего мифа об Урал батыре, которые оказались невероятно современными. Сокровенное сказание неподвластно времени, оно вечно и направлено в будущее. Вечные истины, которые заключены в этом мифе, требуют постоянного размышления, медитации, рефлексии. Сам эпос может быть сюжетом для самых разнообразных художественных актов», — отметил композитор Азамат Хасаншин.

Проект впервые был представлен на Всероссийском молодежно-образовательном форуме «Таврида» в Крыму в июле 2016 года. Там он был удостоен гранта федерального форума, который предназначен для реализации (сценической постановки) проекта. В декабре минувшего года «Легенду о Саошианте» показали в Санкт-Петербурге в рамках XXIII Международного фестиваля негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад».