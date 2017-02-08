Житель Уфы осужден за убийство, которое он совершил семь лет назад Фото: Олег Яровиков Житель Уфы осужден за убийство, которое он совершил семь лет назад Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Житель Уфы осужден за убийство, которое он совершил семь лет назад.

Как сообщает Следственный комитет по РБ, 39-летний мужчина в феврале 2010 года из-за давних претензий к бывшему сокамернику решил его убить. Свою супругу он закрыл в бане на придомовой территории, знакомого избил и нанес ему удар топором по голове. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сжег тело на участке рядом с домом и на следующий день вместе с приятелем вывез останки на берег реки Уфа и сбросил с обрыва. После этого преступник в течение шести лет считался пропавшим без вести. В прошлом году из-за семейных конфликтов супруга убийцы донесла на него в правоохранительные органы.

«Проведен большой комплекс мероприятий по установлению места нахождения останков. В отношении приятеля преступника, помогавшего ему укрыть тело, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности», — пояснили в следственном ведомстве.

Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.