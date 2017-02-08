В Башкирии стартовал Межрегиональный фестиваль поэзии «Родники вдохновения-2017»

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Белебее стартовал XVI Межрегиональный фестиваль поэзии «Родники вдохновения-2017».

На первом этапе, до 27 февраля, на уровне муниципалитетов и творческих объединений выявляются лучшие самодеятельные поэты, пишущие на русском, башкирском, татарском или чувашском языках. Произведения направляются в редакцию газеты «Белебеевские известия». На втором этапе, с 1 по 21 марта, жюри рассматривает конкурсные работы и из претендентов определяет семь лауреатов и дипломантов. Работы принимаются по номинациям: «Поэт и время»; «Сохраним свое завтра» (посвящена Году экологии в России и Башкортостане); «Открытие фестиваля»; «Алые паруса» (молодежная поэзия); «Нет ничего прекраснее любви» (любовная лирика); «Стихи растут, как звезды и как розы...» (к 125-летию Марины Цветаевой); «Пишу для детей»; «Любить, надеяться и жить» (специальная номинация для авторов с ограниченными возможностями в жизнедеятельности, ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн); «Этих дней не смолкнет слава!» (специальная номинация для авторов, прославляющих подвиги победителей в Великой Отечественной войне); «ТОСЭР — территория успеха!» (специальная номинация для поэтов — участников из моногородов России, прославляющих человека труда и малую родину).

Финал фестиваля состоится в середине апреля. Белебей как территория опережающего социально-экономического развития примет поэтов-победителей. В программе — чествование и награждение с вручением дипломов и денежных премий. К этому событию будет выпущен поэтический альманах «Радуга», куда войдут произведения лауреатов, номинантов и участников «Родников вдохновения-2015».

По сложившейся на фестивале традиции именитым литераторам, поэтам, ученым, внесшим весомый вклад в национальную литературу, пропагандирующим творчество поэта-патриота Фатыха Карима, будет вручена литературная премия его имени. Награда учреждена администрацией Белебеевского района в 1999 году. За все годы проведения «Родников вдохновения» было вручено 59 премий имени Ф. Карима творческим деятелям из Башкортостана, Татарстана и Чувашии.

Полностью с положением о фестивале «Родники вдохновения-2017» можно ознакомиться на сайте газеты. Заявки и работы принимаются в редакции газеты «Белебеевские известия» по адресу: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, улица Мало-Луговая, 53а, и по электронной почте 7belizv@gmail.com, 7@belizv.ru. Телефоны для справок: (34786) 3-23-02, 3-22-66, 4-23-58, 4-09-25.