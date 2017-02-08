Начался прием заявок на конкурс юных талантов «Мини Мисс Уфа-2017»

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Начался прием заявок на Открытый городской конкурс юных талантов «Мини Мисс Уфа-2017». Мероприятие состоится в Уфе в конце марта. Конкурс проводится среди талантливых девочек от четырех до 14 лет с целью выявления творческого потенциала, развития у участниц артистизма, чувства стиля и моды. В этом году вновь предоставляется возможность принять участие не только уфимкам, но и жительницам городов и районов республики. Для этого введена номинация «Мини Мисс Башкортостан».

Организатором мероприятия традиционно выступает модельное агентство «Премьера». Итогом праздника станет профессиональное продвижение в модельном бизнесе: победительницы получат возможность появиться на обложке журнала «Дошкольный мир».

Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту: yuliya-senina@mail.ru

«Детство не должно проходить только за школьными партами. Чем раньше мы начнем прививать нашим детям любовь к основам эстетики и культуры, тем более успешным и благополучным будет наше общество», — говорят организаторы.

Положение о конкурсе размещено на его официальном сайте. Подробная информация по телефону: 8-927-342-95-67.