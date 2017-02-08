В двух районах Уфы 9 февраля отключат воду Фото: Ксения Калинина
В двух районах Уфы 9 февраля отключат воду
В двух районах Уфы 9 февраля отключат воду Фото: Ксения Калинина
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» из-за проведения ремонтных работ 9 февраля временно отключит подачу холодной воды в двух районах башкирской столицы.
В Калининском районе завтра с 10 до 17 часов без холодной воды останутся жители домов на ул. Ферина 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1.
В Демском районе с 13 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Правды, 11, 13; Дагестанская, 5; Левитана, 3, 5, 7, 7а, 7/1, 9, 9а и Таллинская, 4.