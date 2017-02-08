В Уфе почтят память воинов-интернационалистов Фото: сайт администрации Уфы В Уфе почтят память воинов-интернационалистов Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе пройдут мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

14 февраля в 17 часов в Городском культурно-досуговом центре начнется концерт. 15 февраля в 11.00 возле Мемориала памяти воинам, павшим в локальных войнах, пройдет торжественная церемония возложения цветов. На площади соберутся ветераны боевых действий, представители республиканских и муниципальных органов власти, общественных организаций, родственники погибших воинов-интернационалистов, молодежь.

Справка. За период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года службу в Афганистане прошли свыше девяти тысяч солдат и офицеров из Башкортостана. Более 300 из них погибли, шесть человек пропали без вести.