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8 февраля Среда

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В Уфе почтят память воинов-интернационалистов

ОБЩЕСТВО

В Уфе почтят память воинов-интернационалистов Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе почтят память воинов-интернационалистов Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе пройдут мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

14 февраля в 17 часов в Городском культурно-досуговом центре начнется концерт. 15 февраля в 11.00 возле Мемориала памяти воинам, павшим в локальных войнах, пройдет торжественная церемония возложения цветов. На площади соберутся ветераны боевых действий, представители республиканских и муниципальных органов власти, общественных организаций, родственники погибших воинов-интернационалистов, молодежь.

Справка. За период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года службу в Афганистане прошли свыше девяти тысяч солдат и офицеров из Башкортостана. Более 300 из них погибли, шесть человек пропали без вести.

Теги: памятные даты
 
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