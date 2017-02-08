В сети появился трейлер фильма «Последствия» об авиакатастрофе над Боденским озером

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УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В сети появился первый трейлер американского фильма «Aftermath» («Последствия») об авиакатастрофе над Боденским озером. В 2002 году в небе Германии столкнулись самолет Ту-154 компании «Башкирские авиалинии» и американский грузовой Боинг-757, погибли более 70 человек. Среди жертв были дети из Башкирии, летевшие на отдых в Испанию. Трагедия произошла по вине диспетчера, его спустя годы убил Виталий Калоев, потерявший в авиакатастрофе жену и двоих детей. За убийство он был осужден к восьми годам лишения свободы и освобожден через два года за примерное поведение.

Роль Виталия Калоева исполняет Арнольд Шварценеггер, картина выйдет в мировой прокат в апреле текущего года. В художественном фильме сюжет отличается от реальной истории, развязка окажется другой, сообщает портал gazeta.ru.