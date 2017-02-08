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Газета «Истоки»: В ожидании рок-волны

КУЛЬТУРА

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В шестом номере газеты «Истоки» Марианна Давлетова делится впечатлениями о посещении цирка Никулина. О посредственном представлении и несоответствии возрастным ограничениям материал в рубрике «Мысли вслух».

О рок-музыке на фестивале «Крещенские морозы-2017» рассказывает Галарина в материале «В ожидании рок-волны».

Трудностям перевода башкирского эпоса «Урал-батыр» на иврит посвящен материал Равиля Садыковка в рубрике «Культурный феномен».

Раздел «Поэзия» представлен стихами Равиля Бикбаева в переводе Айдара Хусаинова.

В разделе «Проза» печатается заключительная часть повести Марии Ларкиной «Утопая в лицах».

В статье «Дом для человека» Светлана Гафурова беседует с Альфредом Файзуллиным об экологически чистом жилище.

Теги: газета «Истоки»
 
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