В Башкирии врачи Республиканской клинической больницы выявляют рак мозга на самых ранних стадиях

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова выявляют рак мозга на самых ранних стадиях. Возможности онкологической помощи в регионе расширяются благодаря внедрению новых методов диагностики и лечению онкозаболеваний. Так, установленный в РКБ аппарат МРТ, оснащённый специальной программой Перфузии, позволяет увидеть самую маленькую опухоль. Как отмечают врачи, этот способ особенно важен пациентам уже прошедшим курс химио- или лучевой терапии, поскольку изменения в головном мозге после такого лечения внешне очень похожи на повторное появление опухоли.

«Такой метод диагностики, как перфузионный МРТ, позволяет выявлять совершенно маленькие очаги опухоли, их размер может достигать всего два миллиметра. Также на этом аппарате мы можем обнаружить рецидивы. А если болезнь выявлена на начальных стадиях, она может быть излечена, — говорит кандидат медицинских наук, врач-нейрорадиолог Эльвира Закирова.

По словам заведующего отделением КТ-МРТ РКБ имени Г. Куватова Равиля Мухамедрахимова, «окончательный диагноз ставится по комплексу всех исследований. Для освоения этих программ, доктора РКБ прошли обучение в ведущих центрах России и Европы».

На сегодняшний день такой аппарат есть только в РКБ имени Куватова. Помощь здесь оказывают пациентам со всей республики. За прошлый год обследование прошли более 14 тысяч человек.

Средняя стоимость такой процедуры составляет около 12 тысяч рублей, но для жителей республики она абсолютно бесплатна.