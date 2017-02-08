В Башкирии жители Калтасинского района получают помощь в новом ФАПе Фото: Олег Яровиков В Башкирии жители Калтасинского района получают помощь в новом ФАПе Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Свой медицинский пункт — современный ФАП появился в Калтасинском районе. Отныне местным жителям больше не придется ездить за медицинской помощью в районную больницу. Возможность получать первичную медико-санитарную помощь в комфортных условиях должны все жители, считают в администрации.

Новые фельдшерско-акушерские пункты оборудованы по последнему слову техники, но самое главное – это общение пациента, фельдшера и врача в режиме реального времени. Так, благодаря современным технологиям здесь даже возможно онлайн – консультирование со специалистом из райцентра.

Модернизация ФАПов в настоящее время идет по всей республики, в том числе, в Нефтекамском медицинском округе, к которому относится и Калтасинский район. В ближайшие три года в районе планируется не только обновить существующие фельдшерско-акушерские пункты, но и открыть еще 10 современных модульных ФАПов.