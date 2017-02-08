Главный федеральный инспектор взял на личный контроль ситуацию вокруг Уфимского лимонария

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ситуация вокруг уфимского лимонария теперь на личном контроле у главного федерального инспектора. Михаил Закомалдин посетил самый большой лимонарий под стеклом в России и провел совещание по вопросу решения статуса территории биологического комплекса, а также жилой застройки смежного с ним участка. В заседании приняли участие представители региональных министерств и власти Уфы, сообщили в пресс-службе ГФИ.

Директор биологического комплекса Фарида Садыкова рассказала Михаилу Закомалдину о том, что уфимский лимонарий — самый крупный в России. Это уникальный центр, имеющий 25-летнюю историю, где изучают технологии выращивания, получения урожая и выведения новых сортов цитрусовых. По словам сотрудников хозяйства, лимонарий не может получить статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Возникла спорная ситуация — кому принадлежит земля, прилегающая к биологическому центру. По сведениям Государственного лесного реестра, участок лимонария отнесен к землям лесного фонда федеральной собственности, а по данным Государственного кадастра недвижимости — к землям населенных пунктов. На эти гектары, где ученые выращивают редкие растения, теперь претендуют городские застройщики.

После посещения теплиц, Михаил Закомалдин провел совещание по вопросу решения статуса территории биологического комплекса и жилой застройки смежного с ним участка. Главный федеральный инспектор выслушал предложения сторон о развитии ситуации и взял ее под личный контроль.