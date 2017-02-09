Российский марафонец побежит в Китай через Башкирию Фото: с сайта забега москва-пекин.рф



Российский марафонец побежит в Китай через Башкирию Фото: с сайта забега москва-пекин.рф

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Российский марафонец Александр Капер отправится в беговое путешествие. За двести дней он планирует преодолеть расстояние в 8 тысяч километров от Москвы до Пекина, пересечь границы трех стран и шестнадцати российских регионов, а также провести 100 мероприятий по пути следования. Забег «Москва-Пекин – навстречу будущему!» — это заявка в «Книгу рекордов Гиннеса», он пройдет через Владимир, Чебоксары, Казань, Уфу, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ. При этом каждый житель этих городов может почувствовать себя немного марафонцем и пробежать часть пути вместе с Александром Капером. И помимо прочего, погрузиться в удивительный мир кино.

Как сообщили организаторы марафона, Александр Капер намерен войти в историю мирового кинематографа как актер, съемочной площадкой для которого станет вся Россия. Снимать фильм о путешествии марафонца с рабочим названием «На бегу» приглашена съемочная группа из Европы. По словам Александра Капера, ничего подобного в мире еще не было. Это как если бы режиссеры сняли первый полет Юрия Гагарина в космос. Акцент будет сделан на объективных чувствах актера – усталости, напряжении, личностной мотивации.

«Каждый человек хочет сделать что-то большее. Большее, чем он сам. У меня есть мечта пробежать через всю страну. Когда я чувствую, что больше не могу сделать и шага, я начинаю думать, что будет, если я сдамся. Это предчувствие поражения пугает каждого, потому что сдаться – означает, что все было напрасно. Я слышал однажды, что натренировать ноги просто, но сложно воспитать рассудок. Все, как в жизни. Я пробегу от Москвы до Пекина через всю страну, потому что это – моя мечта», — говорит Александр Капер.

Начать исполнять свою мечту марафонец намерен 4 марта на Красной площади. Именно там начнется грандиозный забег. В Уфу Капер должен прибыть в 10-х числах апреля — дата зависит от погодных условий. В столице Башкортостана Александр планирует провести ряд мероприятий, в том числе массовый забег. О точной дате и месте встречи с марафонцем организаторы сообщат дополнительно.

Это уже не первый марафонский забег Александра Капера. В его послужном списке – одиночный полуторатысячный марафон из Самары в Москву, забег при температуре +34 от Севастополя до Симферополя, 109 километров по МКАДу при минус 14. В прошлом году на Донбассе в рамках миротворческого марафона по территории Луганской и Донецкой народных республик Александр Капер с единомышленниками за три дня пробежал более 150 километров по территории военных действий. Своим марафоном Александр Капер дал старт сбору рисунков для международной выставки «Дети рисуют Мир».