В Уфе опубликован график уборки дворов на 10 февраля
УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов с применением спецтехники на 10 февраля.
В Октябрьском районе очистка дворов будет проходить по следующим адресам:
ул. М.Жукова, 11а, 11б, 11г, 11д; ул. М.Рыльского, 4, 25, 25/1, 27; ул. Б.Бикбая, 38/1, 38/2; ул. Ю.Гагарина, 30, 72, 72/2; ул. Парковая, 18/2, 18/3; ул. Шафиева, 8/1; проспект Октября, 64/1, 66, 80/1, 82/1, 84; ул. Комсомольская, 165, 167; ул. Российская, 37, 39, 41, 43; ул. 50 лет СССР, 45, 45А.
В Демском районе аналогичные работы проведут на ул. Таллинская, 23, 23а, 23б; ул. Левитана, 14/1, 14/2; ул. Магистральная, 20/1; ул. М. Джалиля, 66; ул. Грозненская, 69/7.
В Ленинском районе очистку дворов от снега состоится завтра на ул. Аксакова, 62; ул. Цюрупы, 93; ул. Ахметова, 322А; ул. Гафури, 21, 25.