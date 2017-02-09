Московский институт музыки им. Шнитке и Уфимский институт искусств подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Олег Яровиков



Московский институт музыки им. Шнитке и Уфимский институт искусств подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня Московский государственный институт музыки имени А. Шнитке и Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, искусства, науки и образования. В Уфу прибыла делегация из московского вуза: ректор МГИМ Анна Щербакова, первый проректор Альбина Бикбулатова, профессор Рустам Шайхутдинов и доцент Ольга Филатова. С работой уфимского вуза и его творческими коллективами гостей ознакомила ректор УГИИ, профессор Амина Асфандьярова.

«Для нас очень важно в современном информационном пространстве сотрудничество с перспективным и значимым учебным заведением, таким как Уфимский институт искусств. Мы надеемся на широкое распространение творческого союза, контакты в научно-исследовательской сфере. У нас будет обмен студентами, профессорско-преподавательским составом, мастер-классы, совместные фестивали, много разных совместных творческих проектов», — рассказала ректор МГИМ им. А. Шнитке Анна Щербакова.

«Для нас очень большая честь подписать такое соглашение. Учебное заведение им. Шнитке существует уже более 100 лет. Связи у нас есть уже издавна, так что сегодня мы, с одной стороны, подводим некоторые итоги нашей деятельности и в то же время смотрим с большой надеждой на плодотворное сотрудничество в дальнейшем», — отметила ректор УГИИ им. З. Исмагилова Амина Асфандьярова.

Вечером в Шаляпинском зале будет представлен первый совместный проект в рамках подписания соглашения. На исторической сцене вуза выступят лауреаты международных конкурсов Ольга Филатова и заслуженный деятель искусств РБ, профессор Рустам Шайхутдинов. В исполнении музыкантов прозвучит музыка И.С. Баха, К.М. Вебера, И. Стравинского. Вступительное слово скажет ректор МГИМ им. Шнитке, профессор, академик Анна Щербакова.

«Мне приятно, что в составе такой представительной делегации со мной приехала моя коллега по кафедре фортепианного искусства, лауреат первой премии конкурса имени Шуберта и других творческих состязаний Ольга Филатова. Позавчера был ее концерт в Большом зале Московской консерватории. Сегодня мы представим программу, которая включает сочинения сольные и для двух роялей, — говорит Рустам Шайхутдинов. — Вместе мы будем играть сегодня впервые, а уже к 1 марта готовим программу выступления в Москве с симфоническим оркестром».

Доцент МГИМ Ольга Филатова проведет сегодня мастер-классы для учащихся Среднего специального музыкального колледжа.