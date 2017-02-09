В Уфе из-за холодов перенесли «Лыжню России» Фото: Олег Яровиков В Уфе из-за холодов перенесли «Лыжню России» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе организаторы всероссийских массовых соревнований «Лыжня России» из-за холодов, которые пришли в республику, решили перенести гонку. Столичная администрация сообщает, что в Октябрьском и Советском районах забеги пройдут 15 февраля (ранее мероприятие планировалось на 11 февраля).

По прогнозам Башгидрометцентра, столбик термометра в эти выходные опустится до минус 20 градусов.

Как сообщало агентство «Башинформ», принять участие в соревнованиях может любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес районного спорткомитета. Участники должны иметь при себе допуск врача.

Нагрудные номера и лыжные шапочки участники соревнований могут получить в день мероприятия на месте старта. Регистрация соревнований начнется 15 февраля в 14 часов. Торжественное открытие в 15 часов.