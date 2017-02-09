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В Башкирии устраивают праздники ветеранов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии устраивают праздники ветеранов Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии устраивают праздники ветеранов Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане устраивают праздники ветеранов с участием пожилых людей. Накануне праздник ветерана прошел в селе Тукаево Туймазинского района. Зал сельского Дома культуры при помощи декораций был искусно превращен в деревенскую избу, в которой собрались женщины и дети в национальных костюмах. Одни подготавливали шерсть, другие ее пряли, и при этом все вместе пели задушевные песни. Исполнителями этого действа стали участники фольклорного ансамбля «Истэлек» («Память»), в котором занимаются 25 человек. За всем происходящим с интересом наблюдали односельчане и жители соседних сёл. «Праздник веретена» — древняя народная традиция, в которой монотонный, утомительный труд сопровождали пением, присказками, частушками, загадками, танцами. Даже в годы Великой Отечественной войны эта традиция не была забыта. Днем женщины трудились на полях и фермах, а вечерами собирались вместе, пряли шерсть, вязали для солдат теплые носки и варежки. Сегодня в Туймазинском районе эту традицию стараются сохранить для будущих поколений, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: праздники,ветераны,народные традиции
 
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