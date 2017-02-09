В Уфе башкирскую думбыру восстановили по очерку русского исследователя ХIХ века Руфа Игнатьева

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УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе восстановили пятиструнную башкирскую думбыру. Инструмент возродили на основе очерка русского археолога, этнографа и краеведа XIX века Руфа Игнатьева. Исследователь башкирского края в своем труде «Салават Юлаев — пугачевский бригадир, певец и импровизатор» упоминает о бытовавшей у башкир «бандуре о пяти струнах».

Новый инструмент выполнил мастер, народный сэсэн Ильгам Байбулдин по заказу Ильдара Шакирова — руководителя популярной в Башкортостане этно-группы «Йатаган». До этого все музыканты республики играли на трехструнных инструментах. Разновидность думбыры артист называет «бишҡыл» («пять струн»).

«Важно, что этот инструмент идеально подходит для исполнения этномузыки в команде, тембр очень благородный, — говорит Ильдар Шакиров. — Ильгам Байбулдин не побоялся воплотить идею в реальность, он — настоящий мастер, строй вывел сам. Этой думбыры реально не хватало, теперь появилась возможность вести аккомпанемент с басовой линией, а также исполнять многогранные аккордовые позиции».

Презентация новой пятиструнной думбыры состоится завтра, 10 февраля в 21.00 на вечере этно-музыки в чайхане «MaturLounge». Этно-группа «Йатаган» исполнит новую программу из башкирских народных песен и инструментальных композиций в обновленном составе. Солировать (курай, вокал, горловое пение) будет Ильмир Кудабаев.

Следующее выступление этно-коллектива планируется 22 марта в ГКЗ «Башкортостан», где музыканты на концерте «Курай с оркестром» будут играть в сопровождении Национального симфонического оркестра РБ.