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9 февраля Четверг

Уфа   °

В Башкирии вручили литературные премии имени Зайнаб Биишевой

КУЛЬТУРА

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне в селе Туембетово Кугарчинского района состоялось торжественное вручение ежегодной литературной премии имени Зайнаб Биишевой. Лауреатами премии за 2016 год стали: Зайтуна Абдурашитова — главный библиотекарь Юмагузинской сельской модельной библиотеки, автор книг «Юмагузино. История в делах и судьбах», «Земля талантов» за вклад в краеведческую деятельность, популяризацию творчества Зайнаб Абдулловны Биишевой; Зиля Псянчина – учитель башкирского языка и литературы Башкирской гимназии села Мраково, автор 10 методических разработок и научных статей за публицистические выступления о жизни и деятельности Зайнаб Биишевой; Закия Габитова – заведующий кафедрой башкирского и других родных языков и литератур Института развития образования РБ, автор многочисленных учебно-методических комплектов и пособий, используемых в педагогической практике учителями республики, за пропаганду и популяризацию имени и творчества Зайнаб Биишевой, вклад в увековечение памяти народной писательницы.

На церемонии вручения районной премии присутствовали лауреат премии им. З. Биишевой Ляля Биишева, руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации республики Борис Мелкоедов, директор Башкирского издательства «Китап» им. З. Биишевой Ильгам Яндавлетов и другие почётные гости. К бюсту писательницы были возложены цветы, затем состоялось посещение Дома-музея Зайнаб Биишевой.

Зайнаб Биишева — народный писатель Башкортостана, прозаик, поэт, драматург, переводчик, лауреат республиканской Государственной премии имени Салавата Юлаева.

Теги: премии,награждения,литература
 
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