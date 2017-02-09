В Уфе директора техникумов станут промышленными туристами

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках деловой программы II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills), который пройдет в Уфе с 13 по 17 февраля, для руководителей учреждений среднего профессионального образования, их заместителей по воспитательной и учебной работе будут организованы экскурсии на крупнейшие предприятия столицы республики по трем маршрутам: машиностроительному, нефтехимическому, строительному.

По словам организаторов, одна из целей экскурсий — ознакомление с производственными и инновационными площадками региона. Участники посетят сборочный и испытательный цеха ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», Технопарк авиационных двигателей УГАТУ, Уфимский топливно-энергетический колледж, АО «Востокнефтезаводмонтаж», Башкирский архитектурно-строительный колледж и филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим».

«Участникам программы «Промышленный туризм» предстоит изучить опыт подготовки кадров для работы на инновационных площадках и обсудить на производстве новые формы и методы работы образовательных организаций для обеспечения промышленности региона квалифицированными кадрами», — прокомментировал куратор деловой программы чемпионата, исполнительный директор First Business School Дмитрий Занин.