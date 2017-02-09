Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.51 ↑

EUR 63.44 ↓

9 февраля Четверг

Уфа   °

В Башкирии 11-летний мальчик погиб, играя в снежных тоннелях

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии погиб 11-летний мальчик, выкапывая тоннели в толще снега. Несчастный случай произошел сегодня, 9 февраля, в поселке Тимашево.

Ребенок играл в снегу. Когда он находился в одном из выкопанных снежных тоннелей, на него обрушилась снежная масса. Под обвалом его обнаружили другие дети. Спасатели извлекли школьника из-под снега, но он уже был мертв.

Следственными органами по данному факту организована проверка, проводится осмотр места происшествия. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. После установления всех обстоятельств произошедшего следователь примет соответствующее процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете по РБ.

Теги: СКР по РБ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть