В Эстонии установят мемориальную доску и памятник Салавату Юлаеву

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В городе Палдиски (Эстонская Республика) установят мемориальную доску и памятник Салавату Юлаеву. Проект Национального музея Башкортостана получил грант Главы республики на сумму 270 тысяч рублей. Торжественные мероприятия, предположительно, состоятся в начале июля.

Копия бюста Салавата Юлаева работы Тамары Нечаевой отлита из чугуна на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Вес бюста — 214 кг, высота — 1 метр. Для установки памятника понадобится арендовать кран. Как пояснил агентству «Башинформ» директор Национального музея Гали Валиуллин, новый памятник заменит прежний, который был сделан из медного листа и со временем начал разрушаться.

Мемориальную доску на трех языках — эстонском, русском и английском планируется установить на здании мэрии города Палдиски — бывшей крепости Рогервик, в которой Салават Юлаев провел последний период своей жизни с 1775 по 1800 год. В настоящее время ведутся переговоры о предстоящем мероприятии, уточнил собеседник агентства.