В Уфе волонтеры педагогического университета проведут благотворительную акцию в поддержку онкобольной девочки Фото: Благотворительный фонд «Потерь нет» В Уфе волонтеры педагогического университета проведут благотворительную акцию в поддержку онкобольной девочки Фото: Благотворительный фонд «Потерь нет»

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Волонтеры Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы проведут благотворительную акцию в поддержку 10-летней Карины Салимьяновой, у которой в начале 2016 года обнаружен рак (остеосаркома диафиза правой бедренной кости) с метастазами в легкие. В настоящее время девочке для того, чтобы нормально дышать и двигаться, необходимы тренажер для разработки коленного сустава (его стоимость 150 тысяч рублей) и кислородный концентратор (80 тысяч рублей). Для семьи Карины, которая проживает в небольшом селе, это очень большая сумма.

Акция состоится 15 февраля, в Международный день детей, больных раком. БГПУ ее проведет совместно с Благотворительным фондом «Потерь нет» и Республиканским центром медицинской профилактики.

Каждый желающий может принять участие в благом деле и и помочь заболевшему ребенку. В программе мероприятия — творческие номера от музыкальной школы для взрослых «Виртуозы», спектакль «Мой брат» студии творческого развития Константина Хабенского, презентация Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет».

После концертной части участников ждет интересная программа: на 2-м этаже корпуса №2 откроется «Благотворительная ярмарка», в тематической фотозоне желающие смогут получить профессиональные фото на память, украсить себя узором «мехенди», приобрести необычные шоколадные подарки. Все вырученные средства пойдут на лечение Карины.

Начало в 16 часов, место проведения — Концертный зал учебного корпуса №2 БГПУ (ул. Октябрьской Революции, 3а).