В Башкирии пройдут первые республиканские соревнования по детскому атлетизму
УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Первые Открытые республиканские соревнования по детскому атлетизму «Юный богатырь» пройдут 12 февраля в поселке Чишмы Чишминского района на базе местного спортивно-оздоровительного комплекса.
К участию приглашаются спортсмены от шести до 17 лет. В программе соревнований — сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимание с хлопком), подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа, подтягивание на высокой перекладине из виса. Дети старше 12 лет поборются за звание сильнейшего по поднятию штанги. Для оценки общих пропорций тела пройдет конкурс «Позирование» по аналогии со «взрослыми» соревнованиями по бодибилдингу.
Судить выступления юных богатырей будут титулованные спортсмены Федерации бодибилдинга и фитнеса Башкортостана.
Начало регистрации — в 10.00. Вход свободный.