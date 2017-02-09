В Башкирии определены лучшие организации по ведению воинского учета

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди органов местного самоуправления и организаций республики в 2016 году.

Республиканской комиссией по бронированию граждан, пребывающих в запасе, отмечено, что совместная работа администраций муниципалитетов, военных комиссариатов городов и районов РБ по воинскому учету проведена на высоком уровне,

Среди органов местного самоуправления первое место присуждено администрации сельского поселения Краснохолмский сельский совет Калтасинского района, второе место у администрации сельского поселения Старокалмашевский сельсовет Чекмагушевского района, третье — у администрации сельского поселения Равиловский сельсовет Абзелиловского района.

Среди организаций в тройку лидеров вошли Башкирский государственный университет, акционерное общество «Башкирская содовая компания» и Башкирский центр обслуживания воздушного движения Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 475 администраций сельских советов и 2104 организации. Победители награждены грамотами, переходящими вымпелами, денежными премиями, ценными подарками, сообщили в Правительстве республики.