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9 февраля Четверг

Уфа   °

В Башкирии определены лучшие организации по ведению воинского учета

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди органов местного самоуправления и организаций республики в 2016 году.

Республиканской комиссией по бронированию граждан, пребывающих в запасе, отмечено, что совместная работа администраций муниципалитетов, военных комиссариатов городов и районов РБ по воинскому учету проведена на высоком уровне,

Среди органов местного самоуправления первое место присуждено администрации сельского поселения Краснохолмский сельский совет Калтасинского района, второе место у администрации сельского поселения Старокалмашевский сельсовет Чекмагушевского района, третье — у администрации сельского поселения Равиловский сельсовет Абзелиловского района.

Среди организаций в тройку лидеров вошли Башкирский государственный университет, акционерное общество «Башкирская содовая компания» и Башкирский центр обслуживания воздушного движения Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 475 администраций сельских советов и 2104 организации. Победители награждены грамотами, переходящими вымпелами, денежными премиями, ценными подарками, сообщили в Правительстве республики.

Теги: воинский учет
 
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