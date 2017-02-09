У министра культуры Башкортостана — новый заместитель по экономике
УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Министерстве культуры Башкортостана коллективу представили нового заместителя по экономике. На эту должность назначена Айгуль Фаритовна Хасанова.
Ранее Айгуль Хасанова работала начальником отдела финансирования образования, науки и культуры в Министерстве финансов РБ. В 2016 году отмечена Благодарностью Правительства Башкортостана.
До декабря 2016 года на должности заместителя министра культуры по экономике трудилась Лилия Каширина.