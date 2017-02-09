Депутат Госдумы от Башкирии получил благодарность Правительства России Фото: Пресс-служба «Единой России» Депутат Госдумы от Башкирии получил благодарность Правительства России Фото: Пресс-служба «Единой России»

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин отмечен за заслуги в законотворческой деятельности и многолетний добросовестный труд. На выездном заседании фракции «Единой России» Дмитрий Медведев вручил благодарность Правительства РФ депутату Госдумы от Башкортостана.

В VI созыве Государственной Думы по инициативе Рафаэля Марданшина разработано и внесено более 20 законопроектов, направленных на гуманизацию уголовного законодательства, защиту предпринимателей от необоснованного давления и незаконного уголовного преследования, а также по вопросам совершенствования административного и налогового законодательства, расширения прав адвокатов, развития социального предпринимательства и ремесленничества.

В новом созыве Госдумы парламентарий продолжает активную законотворческую и общественную деятельность.