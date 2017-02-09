На содержание собаки-поводыря слепым выплатят около 23 тысяч рублей в год Фото: из открытых источников На содержание собаки-поводыря слепым выплатят около 23 тысяч рублей в год Фото: из открытых источников

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Инвалиды по зрению получат компенсацию на содержание собаки-проводника независимо от того, от какой организации получена собака. Изменения утверждены постановлением Правительства РФ.

Прежде ежегодная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание четвероногих поводырей была предусмотрена, если собаки приобретались в рамках государственных закупок. Но бывает, что слепым собак-проводников дарят благотворители или организаторы международных параспортивных состязаний.

Для того чтобы человек с ограничениями в здоровье смог получить компенсацию, должны быть соблюдены два условия. Во-первых, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации должны содержаться рекомендации по обеспечению собакой-проводником. Во-вторых, у собаки обязательно должен быть документ, подтверждающий специальное обучение, — паспорт установленного образца на собаку-проводника.

На 2017-2019 годы в федеральном бюджете на компенсацию содержания и ветеринарного обслуживания собак-проводников предусмотрены средства в объеме 18,5 млн рублей ежегодно. Компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников ежегодно индексируется. В прошлом году эта сумма была свыше 21 тысячи рублей, с 1 февраля 2017 года размер компенсации составляет около 23 тысяч.