В Уфе преподаватели Высшей школы экономики проведут мастер-классы для школьников

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с 9 по 15 февраля пройдет заключительный этап олимпиады школьников «Высшая проба», в рамках которого состоится ряд лекций и мастер-классов преподавателей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Так, 13 февраля в 8.40 мастер-класс «Как готовиться к олимпиаде по обществознанию» проведет заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Ольга Афанасьева. Мероприятие пройдет в гимназии №3 им. А.М. Горького, вход свободный.

Как напомнили в пресс-центре вуза, в прошлом учебном году школьники Башкортостана показали один из лучших результатов на олимпиаде среди более чем 80 регионов России, стран СНГ и Балтии. В финальный этап прошли 466 человек, победителями и призерами стали 57 школьников (по этому показателю республика вошла в ТОП-10 регионов России). Лучше всего в олимпиаде выступили одиннадцатиклассники, победителями и призерами стали 38 человек (больше победителей только в московском регионе, Санкт-Петербурге и Нижегородской области).