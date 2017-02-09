Уфимские студенты завоевали первое место в III региональном чемпионате «Молодые Профессионалы-2017» в Перми Фото: администрация Кировского района Уфимские студенты завоевали первое место в III региональном чемпионате «Молодые Профессионалы-2017» в Перми Фото: администрация Кировского района

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности стали лучшими в III региональном чемпионате «Молодые Профессионалы-2017» в Перми. Они завоевали первое место в компетенции «Спасательные работы». Победу Уфе принесли: Валерий Аверьянов, Регина Галиева, Георгий Кальницкий, Тагир Садрисламов и Ильдус Уразаев.

В подготовке сборной команды принимали участие преподаватели кафедры «Пожарная безопасность и физическая культура»: Ильяс Бариев, Ирина Барышникова, Рустем Валиев, Сергей Макаренко, Валерий Петров, уточнили в отделе по связям с общественностью администрации Кировского района.

Справка. WorldSkills International — международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Россия присоединилась к движению в 2012 году.